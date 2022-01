Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: ventes en baisse de 6% aux USA au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 11:51









(CercleFinance.com) - BMW a fait état mardi soir d'une baisse de 6% ses ventes de véhicules en Amérique du Nord au quatrième trimestre, mais ses ventes annuelles ont progressé en raison de la vigueur de sa gamme de SUV et de la série 4.



Le constructeur automobile allemand indique avoir écoulé 100.891 voitures sur les trois derniers mois de 2021, contre 107.299 sur la même période de 2020.



Sur l'ensemble de l'année 2021, BMW dit avoir vendu 366.574 véhicules, un chiffre en hausse de presque 20% par rapport aux 306.870 unités de 2020.



Dans son communiqué, la direction de BMW of North America évoque donc un exercice 2021 'réussi' en dépit des difficultés liées à la pandémie et aux problèmes d'approvisionnement en composants.



Le groupe met en avant une dynamique qui reste 'solide' alors qu'il s'apprête à commercialiser en ce début d'année les premiers exemplaires de ses modèles électriques BMW iX et BMW i4.





