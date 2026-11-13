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BMW va rappeler plus de 720 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque d'incendie, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 09:52

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BMW BMWG.DE procède au rappel de plus de 720 000 véhicules aux États-Unis en raison d’un problème lié à un composant qui augmente le risque d’incendie, a annoncé vendredi l’Agence nationale de la sécurité routière (NHTSA).

Voici plus de détails fournis par l'autorité de régulation:

  • Problème identifié au niveau du connecteur de la pompe à eau. La dégradation du matériau pourrait permettre à l'humidité de pénétrer dans la pompe et provoquer un court-circuit

  • Le rappel concerne certains modèles BMW des années 2012 à 2018

  • Il est conseillé aux propriétaires de garer leurs véhicules à l'extérieur et à l'écart de toute construction jusqu'à ce que les mesures correctives prévues dans le cadre du rappel soient mises en œuvre

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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