BMW va rappeler plus de 720 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque d'incendie, selon la NHTSA

BMW BMWG.DE procède au rappel de plus de 720 000 véhicules aux États-Unis en raison d’un problème lié à un composant qui augmente le risque d’incendie, a annoncé vendredi l’Agence nationale de la sécurité routière (NHTSA).
Voici plus de détails fournis par l'autorité de régulation:
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Problème identifié au niveau du connecteur de la pompe à eau. La dégradation du matériau pourrait permettre à l'humidité de pénétrer dans la pompe et provoquer un court-circuit
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Le rappel concerne certains modèles BMW des années 2012 à 2018
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Il est conseillé aux propriétaires de garer leurs véhicules à l'extérieur et à l'écart de toute construction jusqu'à ce que les mesures correctives prévues dans le cadre du rappel soient mises en œuvre
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