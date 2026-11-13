BMW va rappeler plus de 720 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque d'incendie, selon la NHTSA

BMW BMWG.DE procède au rappel de plus de 720 000 véhicules aux États-Unis en raison d’un problème lié à un composant qui augmente le risque d’incendie, a annoncé vendredi l’Agence nationale de la sécurité routière (NHTSA).

Voici plus de détails fournis par l'autorité de régulation: