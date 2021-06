Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : va lancer la BMW i4 et la BMW iX en novembre 2021 Cercle Finance • 02/06/2021 à 10:23









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le lancement de la BMW i4 et de la BMW iX. ' Il s'agit de la prochaine étape majeure de la transformation de BMW Group visant à atteindre une proportion de 50% des ventes au niveau mondial de véhicules entièrement électriques en 2030 ' indique la direction. Le lancement du nouveau modèle est prévu pour novembre 2021. Il sera décliné en deux variantes. La première est la BMW i4 M50 (consommation électrique en cycle mixte WLTP : 24 - 19 kWh/100 km ; émissions de CO2 : 0 g/km), premier modèle 100 % électrique de BMW M GmbH, doté d'une puissance de 544 ch (400 kW), d'une transmission intégrale et d'une autonomie maximale de 510 km en cycle WLTP. La deuxième variante est la BMW i4 eDrive40 (consommation électrique en cycle mixte WLTP : 20 - 16 kWh/100 km ; émissions de CO2 : 0 g/km) dotée d'une puissance de 340 ch (250 kW), d'une transmission arrière conventionnelle et d'une autonomie maximale de 590 km en cycle WLTP. BMW i4 M50 avec fonction Sport Boost : déploiement de puissance instantané pour les deux moteurs électriques, puissance maximale et couple cumulé maximal de 795 Nm. La variante BMW i4 eDrive40, dotée d'un couple maximal de 430 Nm, accélère de 0 à 100 km/h en 5,7 s.

Valeurs associées BMW XETRA +0.63%