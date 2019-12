Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : va investir 400 ME dans l'usine de Dingolfing Cercle Finance • 02/12/2019 à 09:21









(CercleFinance.com) - Le groupe va investir environ 400 millions d'euros dans son usine de véhicules à Dingolfing pour la production de la BMW iNEXT. Avec le lancement de la BMW iNEXT en 2021, l'usine Dingolfing sera capable de produire des véhicules entièrement électriques, des véhicules hybrides rechargeables et des modèles dotés de moteurs à combustion pour répondre à la demande sur une seule chaîne de montage. ' Grâce à nos structures de production flexibles, nos usines sont parfaitement équipées pour répondre aux besoins les plus divers du marché ', a expliqué Milan Nedeljkovic, membre du conseil de direction de BMW AG, responsable de la production. ' Nous sommes fermement convaincus qu'au cours des prochaines années, il n'existera pas une seule solution dans le monde pour répondre aux besoins de mobilité de nos clients ' ' À mesure que la technologie de nos voitures devient de plus en plus complexe, les capacités d'intégration de systèmes deviendront un avantage concurrentiel décisif. Avec BMW iNEXT, notre site de Dingolfing démontre que nous sommes capables de répondre aux demandes croissantes de produits dans une production industrielle efficace à grande échelle. ” a déclaré Christoph Schröder, nouveau directeur de l'usine de Dingolfing.

Valeurs associées BMW XETRA +0.72%