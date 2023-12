Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: va développer des technologies quantiques information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 17:09









(CercleFinance.com) - Airbus et BMW Group lancent un défi mondial d'informatique quantique intitulé ' The Quantum Mobility Quest ' pour relever les défis les plus urgents de l'aviation.



Ce défi est le premier du genre, réunissant deux leaders mondiaux de l'industrie pour exploiter les technologies quantiques pour des applications industrielles.



' Un partenariat avec un leader de l'industrie comme BMW Group nous permet de faire évoluer la technologie car nous devons combler le fossé entre l'exploration scientifique et ses applications potentielles. Nous recherchons les meilleurs étudiants, docteurs, universitaires, chercheurs, start-ups, entreprises ou professionnels du domaine ' déclare Isabell Gradert, vice-présidente de la recherche centrale et de la technologie chez Airbus.



' Le groupe BMW vise clairement à se positionner au carrefour de la technologie quantique, de l'écosystème mondial et des solutions de pointe. Nous croyons fermement aux avancées majeures en matière de matériaux durables pour les batteries et les piles à combustible, pour générer des conceptions uniques et efficaces, ou pour améliorer l'expérience utilisateur globale dans les produits du groupe BMW ' a déclaré le Dr Peter Lehnert, vice-président des technologies de recherche chez BMW Group.





