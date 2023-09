Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: va construire une nouvelle usine de batterie information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 16:46









(CercleFinance.com) - BMW va construire un nouveau site de construction de batterie haute tension à Straßkirchen.



Les résultats préliminaires du référendum de Straßkirchen ont été annoncés. Une nette majorité des habitants de Straßkirchen ont voté en faveur de la construction du nouveau site du groupe BMW (75% des voix).



La prochaine étape vers la construction de l'usine aura lieu dès le mois d'octobre.



' Le site prévu garantira l'avenir des usines automobiles bavaroises de Dingolfing, Ratisbonne et Munich, en leur fournissant les batteries haute tension nécessaires à l'électromobilité ' a déclaré Milan Nedeljković, membre du conseil d'administration de BMW AG responsable de la production.



'Le vote clair à Straßkirchen montre que de nombreux habitants soutiennent les investissements dans les technologies et les emplois d'avenir', a déclaré Ilka Horstmeier, membre du conseil d'administration de BMW AG en charge des ressources humaines et de l'immobilier.





