BMW: va certifier plus de 20 revendeurs suisses d'ici 2025

(CercleFinance.com) - BMW Group Classic annonce qu'il va certifier plus de 20 revendeurs suisses de BMW, BMW Motorrad et MINI comme partenaires d'ici 2025.



Pour obtenir cette certification, les revendeurs doivent posséder une expertise en véhicules historiques BMW et Mini, ainsi qu'une gamme d'outils spécialisés pour l'entretien de ces véhicules.



La formation des employés est également essentielle, avec des mesures de formation spécifiques proposées.



Les clients pourront alors bénéficier de services de BMW Group Classic, traditionnellement offerts à Munich, auprès de spécialistes locaux.



Le siège de BMW Group Classic à Munich soutient ces partenaires locaux avec une gamme complète de services, y compris l'assistance technique, la fourniture de pièces de rechange et la fourniture de données spécifiques des archives BMW.







