BMW: une nouvelle responsable de la communication

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination d'une nouvelle responsable de la communication sur le développement durable chez BMW Group.



Isabel Richter prend la relève en tant que chef d'équipe pour la communication mondiale sur le développement durable.



Elle a la responsabilité du développement, de la coordination et de la mise en oeuvre des messages de communication sur le thème du développement durable.



Isabel Richter est affectée au département principal d'Alexander Bilgeri, vice-président des communications, des ressources humaines, de la production, des achats et du développement durable.



Elle vient de Microsoft Allemagne, où elle était responsable des sujets de stratégie économique et d'entreprise, tels que la transformation numérique et l'IA, la cybersécurité, la citoyenneté d'entreprise et la durabilité, en tant que responsable de la communication d'entreprise.







