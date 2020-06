Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : une initiative contre le covid-19 en Afrique du Sud Cercle Finance • 29/06/2020 à 15:59









(CercleFinance.com) - Le groupe BMW annonce ce lundi qu'en soutien du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, que sa filiale en Afrique du Sud soutient le gouvernement sud-africain dans ses efforts pour lutter contre la pandémie de COVID-19. BMW Group South Africa, qui exploite une usine de production à Rosslyn, dans la région de Gauteng, apportera ainsi au projet une aide financière d'environ 2,7 millions d'euros.

Valeurs associées BMW XETRA +0.23%