BMW: une deuxième ligne de modules de batterie à Leipzig

(CercleFinance.com) - BMW a annoncé lundi la mise en service d'une seconde ligne de production dédiée à la fabrication de modules de batterie sur son usine de Leipzig, en Allemagne de l'Est.



Cette nouvelle unité doit être destinée à la production de composants électroniques pour la BMW i4, sa nouvelle berline sportive 100% électrique assemblée à Munich et qui bénéficie aujourd'hui d'une 'énorme demande', explique le constructeur automobile.



Le projet - qui représente un investissement de 70 millions d'euros - doit permettre la création de 250 emplois d'ici à la fin 2022, en plus des 700 postes déjà associés à la première ligne de production de modules, qui avait été lancée en mai 2021.



Cette nouvelle unité s'étendra sur une superficie de 4250 m2.





