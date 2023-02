Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: un premier cabriolet Mini tout électrique information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 12:31









(CercleFinance.com) - BMW a annoncé mercredi la sortie du premier cabriolet au monde à propulsion purement électrique, la Mini Cooper SE Cabriolet.



Le véhicule sera disponible en Europe à partir du mois d'avril dans un nombre limité de 999 véhicules.



'Il y a trois ans, nous avons lancé la Mini Cooper SE tout électrique, et aujourd'hui, une Mini sur cinq vendue en Europe est une Mini tout électrique. Ce succès nous a incités à mettre en oeuvre la petite série de la Mini Cooper SE Cabriolet en quelques mois seulement', a commenté Stefanie Wurst, la cheffe de la marque.





