BMW: un nouvel atelier d'emboutissage lancé aux USA

(CercleFinance.com) - BMW a lancé un nouvel atelier d'emboutissage sur son site américain de Spartanburg dans le cadre d'un investissement représentant 200 millions d'euros et devant aboutir à la création de plus de 200 emplois.



Le nouvel atelier, qui s'étend sur une superficie de quelque 200.000 m2, sera dédié dans un premier temps à la fabrication de pièces pour la nouvelle BMW X3, qui doit sortir cet automne.



Il produira, entre autres, des éléments extérieurs de carrosserie, des portières et des hayons pour la quatrième génération du SUV compact, qui figure par les best-sellers du groupe automobile allemand aux Etats-Unis.



Dans un communiqué, BMW précise qu'il ne compte pas assembler des véhicules électriques aux Etats-Unis avant 2026.



A titre d'information, le constructeur fête cette année les 30 années d'existence de son usine de Spartanburg (Caroline du Sud) qui emploie plus de 11.000 personnes et qui a assemblé quelque 6,7 millions de véhicules depuis son entrée en service, soit l'équivalent de 1500 par jour.





