BMW: un nouveau 'hub' technologique développé en Roumanie

(CercleFinance.com) - BMW a annoncé jeudi qu'il prévoyait de créer un nouveau centre entièrement consacré aux logiciels et aux technologies numériques à Cluj-Napoca, dans le nord-ouest de la Roumanie.



Le projet - baptisé 'BMW TechWorks Romania' et conduit en coopération avec la société de conseil numérique et de services informatiques NTT Data - vise à faire du site le principal 'hub' européen du groupe automobile en matière de logiciels et de transformation digitale.



L'objectif est de tirer profit de technologies comme le 'cloud' et l'IA pour mettre en place des services d'approvisionnement connecté face à des chaînes logistiques jugés de plus en plus complexes.



BMW dit aussi vouloir digitaliser les ateliers d'usine dans le cadre de son programme 'BMW iFactory', mais aussi proposer un modèle de vente direct à la fois pour ses marques BMW et Mini.



Dans un premier temps, la plateforme doublera ses effectifs pour employer quelque 250 personnes d'ici à la fin de l'année, avec l'objectif d'embaucher au moins un millier de personnes sur le long terme.



BMW rappelle que 9400 de ses salariés travaillent déjà à l'heure actuelle sur des projets technologiques ou logiciels pour le constructeur ou pour ses co-entreprises.





