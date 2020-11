Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : un nouveau crossover Mini à l'usine de Leipzig Cercle Finance • 19/11/2020 à 12:42









(CercleFinance.com) - BMW va construire le nouveau crossover Mini, le successeur de l'actuel Mini Countryman, dans son usine de Leipzig en 2023. Le nouveau modèle, qui offre le choix entre une propulsion à combustion ou électrique, sera équipé de moteurs à essence ou diesel, ou d'une propulsion entièrement électrique. L'usine de Leipzig deviendra ainsi le premier site allemand de BMW à produire à la fois des véhicules BMW et MINI Depuis 2013, l'usine a fabriqué plus de 200 000 BMW i3 et BMW i3 entièrement électriques. Un investissement supplémentaire de plus de 100 millions d'euros permet maintenant d'ajouter une installation d'assemblage de composants de l'e-drive.

Valeurs associées BMW XETRA -0.16%