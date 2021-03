Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : un investissement dans la startup Boston Metal Cercle Finance • 12/03/2021 à 11:56









(CercleFinance.com) - BMW a annoncé avoir investi dans une start-up américaine qui planche sur un mode de production de l'acier ne rejetant pas de dioxyde de carbone. Le groupe automobile allemand explique que la technologie conçue par Boston Metal produit, au moyen d'une cellule d'électrolyse, de la fonte brute qui est ensuite transformée en acier, un processus totalement décarboné s'il est alimenté par de l'énergie renouvelable. BMW indique que la Boston Metal prévoit une industrialisation de son système d'ici à 2025.

Valeurs associées BMW XETRA -1.32%