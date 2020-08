Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : un analyste révise à la hausse ses estimations Cercle Finance • 06/08/2020 à 16:15









(CercleFinance.com) - Oddo estime que BMW a publié, hier, des résultats sur le 2ème trimestre 2020 légèrement inférieurs aux attentes mais surtout de moindre qualité avec une division Auto sous les attentes. ' Il convient toutefois de souligner la très bonne performance en Chine et le FCF meilleur '. En termes de perspectives, le groupe a maintenu les perspectives communiquées lors du 1er trimestre autour de la MOP Auto (0-3%) et a suggéré qu'il ferait le maximum pour parvenir à un FCF Auto positif sur l'année. ' Nous avons toutefois révisé en hausse nos estimations et nous situons vers le haut de fourchette de la guidance avec une MOP Auto à 2.0%e sur l'année ' rajoute Oddo. ' Nous attendons toujours un FCF légèrement positif (674 MEe, hors paiement amendes) grâce à la forte baisse des Capex (>-1.5 MdE). En tout état de cause, la liquidité nette du groupe restera forte bien qu'en baisse (16.6 MdE) '. Oddo confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de 55 E.

Valeurs associées BMW XETRA -1.96%