BMW: Ulrike von Mirbach devient responsable MINI Europe

(CercleFinance.com) - Ulrike von Mirbach a pris la tête de la marque MINI pour l'Europe. Auparavant, Ulrike von Mirbach était responsable du commerce de détail BMW & MINI ainsi que du développement global des nouvelles structures de vente pour MINI. En plus de son nouveau rôle de responsable de la marque MINI pour l'Europe, elle continuera à travailler dans cette fonction.



Son prédécesseur Pierre Jalady a repris la responsabilité de la marque MINI dans la région Asie-Pacifique, Europe de l'Est, Moyen-Orient, Afrique.



Ulrike von Mirbach travaille pour le groupe BMW depuis environ 17 ans. Elle a joué un rôle clé dans le développement de la marque MINI en Allemagne et a fait avancer avec succès l'électrification de la marque.



Stefanie Wurst, responsable de la marque MINI : ' Je suis convaincue qu'Ulrike von Mirbach conduira avec succès la marque MINI vers l'avenir électrique au niveau européen grâce à son haut niveau d'expertise de la marque et des ventes. '





