BMW: titre en recul, un broker ajuste son conseil information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 17:25









(CercleFinance.com) - BMW cède près de 1,5% à Francfort après que Berenberg a annoncé avoir dégradé sa recommandation sur le titre de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours maintenu à 95 euros.



Dans une vaste étude consacrée au secteur de l'automobile mondial, l'intermédiaire allemand explique que le scénario d'un affaiblissement de la demande lui semble de plus en plus probable en 2023.



Il reconnaît toutefois que la réouverture de l'économie chinoise représente un facteur de soutien potentiel, tout en ajoutant que les constructeurs haut de gamme pourraient mieux tirer leur épingle du jeu grâce à la bonne maîtrise de leurs prix et au lancement de nouveaux modèles.



L'analyste préfère malgré tout abaisser sa recommandation sur BMW après que son cours de Bourse a atteint la cible qu'il avait établie sur le titre.





Valeurs associées BMW XETRA -1.57%