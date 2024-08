Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: titre en berne, un analyste réduit sa cible information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - BMW cède plus de 1% à Francfort, après que Oddo BHF a confirmé sa note neutre sur le titre avec un objectif de cours réduit de 95 à 90 euros.



Le constructeur a publié hier avant Bourse des résultats trimestriels globalement conformes au global, légèrement inférieurs sur l'EBIT Auto (-2% vs css).



'Nous restons en ligne avec la guidance d'une accélération des volumes au S2 (Mini, série 5), avec une marge S2 stable par rapport au S1, un objectif réalisable mais ne laissant pas de marge à une éventuelle détérioration supplémentaire de l'environnement', indique l'analyste qui évoque 'une érosion de la marge Auto, en annuel et séquentiel' qui 'ne rassure pas'.



Selon la presse chinoise, BMW pourrait se désengager de la guerre des prix qui fait rage dans le pays après avoir fait le constat que ces baisses n'ont pas particulièrement stimulé la demande et ont seulement créé un attentisme chez les clients.



Oddo BHF estime que ces prochains mois seront importants à suivre pour juger du succès de cette nouvelle stratégie.







Valeurs associées BMW 82,22 EUR XETRA -1,18%