BMW: test réussi de robots humanoïdes dans la production

(CercleFinance.com) - L'usine BMW Group de Spartanburg et l'entreprise de robotique californienne Figure testent l'utilisation de robots humanoïdes dans la production.



Le groupe teste et évalue actuellement comment les robots humanoïdes peut être utilisé en toute sécurité dans la production automobile.



Lors d'un essai de plusieurs semaines le robot humanoïde Figure 02 a inséré avec succès des pièces en tôle dans des montages spécifiques, qui ont ensuite été assemblés dans le cadre du châssis.



'Le robot doit être particulièrement habile pour mener à bien cette étape de production' indique le groupe.



' Les développements dans le domaine de la robotique sont très prometteurs. Nous voulons accompagner cela de la technologie du développement à l'industrialisation ', a déclaré Milan Nedeljković, membre du conseil d'administration de la production chez BMW.



' le Figure 02 présente des avancées techniques significatives, qui permettent au robot d'effectuer un large éventail de tâches complexes de manière autonome ', a déclaré Brett Adcock, fondateur et DG de Figure.





