BMW: termine en hausse, des analystes à l'achat information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 17:30

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% après la diffusion de deux analyses positives sur la valeur.



RBC a maintenu mardi son opinion 'performance sectorielle' et son objectif de cours de 107 euros sur BMW, tout en déclarant qu'il était peut-être temps de se montrer 'plus constructif' sur la valeur.



Dans une note de recherche, le broker canadien fait remarquer que le cours de Bourse du groupe automobile allemand ne s'est repris que de 106% depuis les plus bas atteints pendant la pandémie, là où le titre Mercedes-Benz s'est lui repris de 231%.



Un écart de performance que le courtier justifie par la scission par Mercedes de son activité de camions et poids lourds, mais aussi par un différentiel en termes de marges.



Quant Mercedes génère une marge bénéficiaire de 15,7% dans sa division automobile proprement dite, celle de BMW n'atteint que 8,9%, fait valoir RBC dans sa note.



L'intermédiaire souligne toutefois qu'en harmonisant les pratiques comptables des deux groupes, notamment en ce qui concerne le traitement des activités en Chine, la marge de BMW se situerait plutôt à un niveau proche de 13,2%.



RBC ajoute par ailleurs apprécier les projets de BMW en matière de redistribution du capital, avec un programme de rachat d'actions à venir qui pourrait atteindre plus de cinq milliards d'euros et le versement d'un possible dividende extraordinaire lié à la consolidation de la co-entreprise chinoise BMW Brilliance Automotive.



Berenberg a démarré aujourd'hui le suivi de BMW par une recommandation d'achat et un objectif de cours de 110 euros, représentant un potentiel haussier de 40%.



Dans une note de recherche dédiée à l'automobile, le courtier fait valoir que le constructeur haut de gamme est peut-être le titre 'le moins bien compris' du secteur en dépit de sa flexibilité 'sous-évaluée'.



'Les inquiétudes portant sur une montée des investissements font fi de l'attention accrue que le groupe accorde au segment premium et à sa dynamique dans les véhicules électriques', estime ainsi le broker.



'La résistance de ses résultats et de sa trésorerie peut parfaitement permettre de rémunérer les actionnaires tout en intensifiant les investissements dans l'électrique', assure-t-il.