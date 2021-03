BMW table sur une « progression significative » de son bénéfice avant impôt en 2021

(AOF) - BMW bondit de 4,21% à 83,89 euros l'action sur la place de Francfort, dans le sillage de ses perspectives 2021 et de l'accélération de son virage électrique. Après une année 2020 marquée par la crise du Covid-19, le constructeur automobile allemand vise pour 2021 une « progression significative » de son bénéfice avant impôt, une « solide augmentation » de ses livraisons de véhicules et une marge d'Ebit située entre 6% et 8% dans sa branche Automobile.

En parallèle de ses perspectives, BMW a également fait part de sa volonté d'accélérer dans l'électrique. D'ici fin 2025, le groupe veut écouler 2 millions de véhicules électriques. Le groupe vise une croissance annuelle de plus de 50% de ses ventes sur ce segment d'ici fin 2025, puis de plus de 20% jusqu'à 2030.

En 2030, la technologie électrique devrait représenter la moitié des ventes mondiales du groupe. Pour cette même date, le groupe cherche à réduire de 80% par rapport à 2019 les émissions de CO2 par véhicule produit.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.