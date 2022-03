BMW: T-Mobile Magenta équipe les iX et i4 aux Etats Unis information fournie par Cercle Finance • 17/03/2022 à 16:28

(CercleFinance.com) - BMW présente les premières voitures connectées 5G d'Amérique, les BMW iX et i4 2022, alimentées par le nouveau Magenta Drive for BMW de T-Mobile dans le cadre d'un accord à long terme visant à offrir des appels vocaux et des données 5G illimités aux véhicules BMW.



' Les voitures passent d'un simple mode de transport à une extension de la maison et du travail, et les personnes en déplacement dépendent plus que jamais de la connectivité premium ' indique le groupe.



'Nous avons livré les premières voitures connectées 5G d'Amérique, et nous sommes honorés de le faire avec BMW, qui confie la connectivité de ses véhicules à T-Mobile.' a déclaré Callie Field, présidente de T-Mobile Business Group.