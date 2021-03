Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : soutenu par un relèvement de broker Cercle Finance • 29/03/2021 à 14:30









(CercleFinance.com) - BMW gagne 2% à Francfort, soutenu par des propos de Jefferies qui relève son conseil sur le titre de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 75 à 115 euros, dans une note consacrée aux principaux constructeurs automobiles européens et américains. 'Nous pensons que les marchés sous-apprécient encore la stratégie efficiente en capital de BMW pour la transition vers les véhicules électriques', affirme le broker, qui remonte de 13% ses estimations opérationnelles pour le constructeur haut de gamme allemand.

Valeurs associées BMW XETRA +1.83%