BMW: signe un partenariat technique avec Outdo

(CercleFinance.com) - BMW Motorrad Motorsport a un nouveau partenaire technique à ses côtés dans le championnat du monde FIM Superbike (WorldSBK) cette saison : le fabricant de batteries et fournisseur de solutions d'alimentation, Outdo Corp.



Ce nouveau partenariat a été officiellement annoncé lors du week-end de course du WorldSBK à Barcelone (ESP).



Outdo est une entreprise innovante spécialisée dans la recherche et le développement, la fabrication, la vente et le service après-vente de piles rechargeables. Depuis 27 ans, les différentes séries de piles produites par Outdo sont demandées dans plus de 100 pays à travers le monde et bénéficient d'une grande reconnaissance de la part des partenaires mondiaux et des consommateurs sur le marché.



' En tant que fabricant de batteries de renommée mondiale, Outdo apporte une grande expérience et des technologies de pointe dans le domaine des batteries rechargeables. Le partenariat avec Outdo est un atout important pour l'ensemble de notre projet WorldSBK et nous aide à franchir une nouvelle étape ' a déclaré Marc Bongers, directeur de BMW Motorrad Motorsport.





