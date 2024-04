Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: signe un partenariat avec Rimac Technology information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 16:28









(CercleFinance.com) - BMW Group et Rimac Technology, dont le siège se trouve près de Zagreb, en Croatie, ont officiellement annoncé un partenariat à long terme.



L'objectif de cette collaboration est de codévelopper et de coproduire des solutions innovantes dans le domaine de la technologie des batteries haute tension pour certains véhicules électriques à batterie.



La stratégie d'électrification de BMW Group vise à renforcer sa position de leader dans le secteur de la mobilité électrique haut de gamme.



Avant 2030, les véhicules électriques à batterie représenteront plus de la moitié des ventes mondiales de véhicules. Le groupe BMW apporte au partenariat son expertise en matière de batteries et de systèmes de propulsion électrique, acquise depuis plus de 15 ans.



Rimac Technology se distingue en tant que fournisseur spécialisé dans l'électrification du secteur automobile. Son portefeuille comprend des packs de batteries haute tension, des essieux électriques, ainsi que des solutions électroniques et logicielles.





