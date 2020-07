Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : signe un contrat longue durée avec Northvolt Cercle Finance • 16/07/2020 à 10:22









(CercleFinance.com) - Le groupe BMW annonce ce jour la signature d'un contrat à long terme avec Northvolt, portant sur la fourniture de cellules de batterie en provenance d'Europe. Ce contrat assure au groupe un volume de commandes de 2 milliards d'euros à partir de 2024. 'Pour contribuer efficacement à la protection du climat, BMW Group a pour objectif d'améliorer le bilan environnemental global de ses produits', commente Oliver Zipse, président du conseil d'administration de BMW.

Valeurs associées BMW XETRA +0.05%