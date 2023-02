Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: signe un contrat avec la police polonaise information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 10:12









(CercleFinance.com) - BMW Group Pologne remporte le plus gros appel d'offres de l'histoire de la police polonaise.



La police polonaise a acheté 503 motos BMW R 1250 RT-P dans une configuration spéciale avec équipement de police et combinaisons de moto.



25 motos ont été envoyés au centre de formation de la police à Legionowo près de Varsovie. Les autres véhicules sont mis en service sur les routes polonaises.



' Nous sommes fiers de la confiance que nous accorde la police polonaise. Nous sommes ravis de travailler avec une institution aussi importante ' a déclaré Karol Kostrzewa, directeur de BMW Motorrad Polska.





Valeurs associées BMW XETRA -0.51%