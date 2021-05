Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : série de nominations à la tête de trois usines Cercle Finance • 25/05/2021 à 16:51









(CercleFinance.com) - De nouveaux directeurs d'usines seront nommés à la tête des sites de production du groupe BMW à Spartanburg (Etats-Unis), Munich (Allemagne) et Oxford (Grande-Bretagne), à compter du 1er septembre, fait savoir BMW aujourd'hui. Aux Etats-Unis, Robert Engelhorn va prendre la direction de Spartanburg, en Caroline du Sud, succédant à Knudt Flor, bientôt retraité. Le site constitue à ce jour la plus grande usine de production du groupe BMW aux États-Unis: en 2020, plus de 360 000 véhicules - en très grande majorité des BMW X - en ont quitté les chaînes de production. Le futur directeur, Robert Engelhorn, dirigeait jusqu'alors l'usine principale de BMW à Munich. Et son successeur en Allemagne ne sera autre que Peter Weber l'actuel responsable des usines d'Oxford (MINI) et de Swindon, en Grande-Bretagne. 'Peter Weber apportera ainsi son expertise de la gestion du lancement de la MINI Cooper SE entièrement électrique à l'usine de Munich', justifie BMW. Markus Grüneisl va donc déménager au Royaume-Uni où il succédera à Peter Weber en tant que futur directeur des deux sites (Oxford et Swindon). A 45 ans, Markus Grüneisl était jusqu'à présent responsable des systèmes de production BMW, de l'excellence des processus et de la numérisation de l'usine au siège du groupe BMW.

