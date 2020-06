Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW se prépare à supprimer 10.000 postes d'intérimaires Reuters • 19/06/2020 à 14:50









MUNICH, 19 juin (Reuters) - BMW BMWG.DE ne renouvellera pas les contrats de 10.000 employés intérimaires afin de réduire ses coûts face à la crise du coronavirus, a-t-on appris auprès du constructeur vendredi. La direction de BMW a annoncé vendredi la conclusion d'un accord avec le comité d'entreprise sur un ensemble de mesures touchant le personnel, dans le but d'assurer un "avenir viable" à l'entreprise. L'objectif, dit cet accord, est de réduire les effectifs sans licenciement, via le non-remplacements des départs notamment. Le groupe a également suspendu sa coopération avec Daimler DAIGn.DE sur le développement de la voiture autonome. La décision a été prise par accord mutuel et amical entre les deux constructeurs concurrents. Cette collaboration, engagée l'an dernier, pourrait reprendre à une date ultérieure, a précisé Daimler dans un communiqué. (Jörn Poltz et Edward Taylor; version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées BMW XETRA +0.26% DAIMLER XETRA +0.78%