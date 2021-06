Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : s'intéresse aux technologique quantiques via le QUTAC Cercle Finance • 10/06/2021 à 10:58









(CercleFinance.com) - BMW annonce faire partie d'un groupe de dix grandes entreprises allemandes ayant fondé un Consortium sur les technologies quantiques et leurs applications (QUTAC). ' L'Allemagne et l'Europe ont besoin d'un solide écosystème d'informatique quantique pour être à la pointe de la technologie et rester compétitifs à l'échelle mondiale. Avec QUTAC, nous posons les bases d'un écosystème performant qui nous permettra de tirer le meilleur parti du grand potentiel de l'informatique quantique ', indique Oliver Zipse, président du conseil d'administration de BMW. Plus précisément, QUTAC aidera à mettre sur le marché des applications pertinentes pour les industries de la technologie, de la chimie, de la pharmacie, des assurances ou de l'automobile, précise le communiqué de BMW. Au moment de sa création, le consortium QUTAC rassemble BASF, BMW Group, Boehringer Ingelheim, Bosch, Infineon, Merck, Munich Re, SAP, Siemens et Volkswagen.

