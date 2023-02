Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: Rio Tinto va fournir de l'aluminium responsable information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 12:49









(CercleFinance.com) - Rio Tinto s'associe à BMW Group pour des pièces automobiles en aluminium de sources responsables haut de gamme.



Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Rio Tinto prévoit de fournir de l'aluminium provenant de sources responsables à l'usine de production de véhicules du groupe BMW à Spartanburg, en Caroline du Sud, pour une utilisation dans les composants de carrosserie à partir de 2024.



L'aluminium primaire à faible teneur en carbone provenant des activités hydroélectriques de Rio Tinto au Canada, combiné à un contenu recyclé, pourrait générer une réduction allant jusqu'à 70 % des émissions de CO2 par rapport à la référence du groupe BMW pour l'aluminium.



' Le partenariat prévoit l'utilisation d'aluminium produit à l'aide d'ELYSIS™ sur les véhicules de production BMW. ELYSIS™ est la première technologie de fusion sans carbone au monde pour l'aluminium, car elle permet la production d'aluminium métal sans émissions directes de dioxyde de carbone pendant le processus de fusion, émettant plutôt de l'oxygène pur ' explique le groupe.





Valeurs associées BMW XETRA -0.77%