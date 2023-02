Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: revêtement de cellule de batteries en série à Leipzig information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 16:51









(CercleFinance.com) - BMW fait savoir que sa première ligne de revêtement de cellules de batteries est entrée en production au sein de son usine de Leipzig, tandis que la production de composants électroniques sur le site continue de prendre de l'ampleur.



Couvrant 2 300 m2, le nouveau système de revêtement cellulaire de l'usine pourra traiter jusqu'à 10 millions de cellules par an, soit plus de 2 300 par heure.



BMW ajoute que d'ici 2024, les deux lignes d'assemblage de modules existantes seront complétées par une troisième, ainsi que par quatre autres lignes de revêtement de cellules et deux autres lignes d'assemblage de batteries haute tension.



Les quatre lignes de revêtement entreront en service au cours de cette l'année à environ deux mois d'intervalle, précise le constructeur.



'A partir de 2024, notre usine ici à Leipzig sera en mesure de gérer l'intégralité de la chaîne de processus de production de batteries haute tension', résume Markus Fallböhmer, responsable de la production de batteries chez BMW Group.









