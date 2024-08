Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: remporte un prix pour sa transformation numérique information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 12:45









(CercleFinance.com) - BMW fait savoir que TEK, la section des Composants Extérieurs de l'usine BMW de Leipzig, a remporté le prix 'Automotive Lean Production' pour sa transformation numérique.



Ce prix reconnaît l'excellence de l'unité dans la production allégée et les innovations numériques, plaçant TEK parmi les meilleures en Europe.



Avec 450 employés, TEK produit plus d'un million de pièces en plastique pour plusieurs usines BMW.



Le constructeur indique que le jury a salué la vision TEK 2028 et l'intégration réussie de la production 'juste à temps'.

La remise des prix aura lieu en novembre 2024 à Palmela, au Portugal.





