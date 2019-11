Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : relève ses commandes auprès de CATL et Samsung Cercle Finance • 21/11/2019 à 08:10









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce vouloir poursuivre ses efforts en matière d'électromobilité et renforce ses relations commerciales existantes avec les fabricants de cellules de batterie CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) et Samsung SDI. Le volume de commandes initial de quatre milliards d'euros de CATL annoncé mi-2018 passera désormais à 7,3 milliards d'euros (durée du contrat de 2020 à 2031), dont 4,5 milliards d'euros pour le groupe BMW et 2,8 milliards d'euros pour le site de production chinois du groupe. Le groupe BMW est le premier client de l'usine de cellules de batterie CATL actuellement en construction à Erfurt, en Allemagne. ' Nous répondons ainsi à nos besoins de cellules de batterie à long terme. Cela garantit que nous avons toujours accès à la meilleure technologie de cellule possible ' a déclaré le Dr Andreas Wendt, membre du conseil de direction de BMW AG, responsable des achats et du réseau de fournisseurs.

