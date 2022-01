BMW: rejoint une initiative autour du cuir durable information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 12:04

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW être le 2e constructeur automobile à rejoindre le Leather Working Group, une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de garantir des normes environnementales et sociales uniformes pour les chaînes d'approvisionnement du cuir dans le monde entier et de certifier les fabricants.



Le Leather Working Group rassemble environ un quart des producteurs mondiaux de cuir - des tanneries aux industries de transformation du cuir et des associations aux détaillants et acheteurs.



' Le cuir est toujours demandé par nos clients - selon le modèle et la région - et est très important dans le segment haut de gamme. C'est pourquoi soutenir la production et la transformation durables du cuir chez nos fournisseurs est pour nous une priorité', explique Nadine Philipp, responsable du développement durable dans la chaîne d'approvisionnement de BMW Group, Énergie.



Le constructeur précise que sa décision de rejoindre le groupe de travail sur le cuir est directement liée à l'alignement des activités sur la durabilité et l'efficacité des ressources, mais qu'il propose aussi des alternatives au cuir.