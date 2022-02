Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: rejoint l'initiative 'Responsible Lithium Partnership' information fournie par Cercle Finance • 24/02/2022 à 15:28









(CercleFinance.com) - BMW annonce aujourd'hui rejoindre le ' Responsible Lithium Partnership ', une initiative lancée au printemps 2021 par BASF, Mercedes-Benz Group, Daimler Truck, Fairphone et le groupe Volkswagen pour une durée initiale de trois ans.



L'idée de ce projet est de développer une compréhension commune de la gestion des ressources naturelles et notamment de l'impact de l'extraction du lithium sur les ressources en eau du Salar de Atacama, au Chili.



Des représentants des mines de lithium et de cuivre, de l'agriculture, du tourisme, des communautés autochtones et du gouvernement sont invités à une plateforme multipartite locale où ils développeront ensemble des mesures.



Un autre objectif est de développer un plan d'action commun pour améliorer la gestion à long terme des ressources naturelles et de mettre en oeuvre les premières mesures, fait savoir BMW.







