BMW: réduit à nouveau les émissions de CO2 information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 10:36

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW a continué à réduire ses émissions, sur la base de calculs internes préliminaires, de CO2 à l'échelle de la flotte européenne de plus de 9 % entre 2021 et 2022.



Avec des émissions de 105 grammes par kilomètre, selon WLTP (2021: 115,9 grammes par kilomètre), sur la base de calculs préliminaires pour 2022, l'entreprise a une fois de plus dépassé la limite fixée par l'Union européenne UE27+2 (UE, Norvège, Islande ).



La réduction des émissions peut être largement attribuée à la mise en oeuvre réussie de la stratégie d'électrification de l'entreprise. Le groupe BMW a vendu au total plus de 215 000 véhicules entièrement électriques dans le monde en 2022, soit une augmentation de près de 108 % par rapport à l'année précédente.



Les véhicules entièrement électriques ont représenté près de 9 % des ventes totales l'an dernier. L'objectif est de porter ce chiffre à 15 % en 2023.



Le groupe BMW vise également à ce que plus de 50 % de ses volumes de ventes proviennent de véhicules entièrement électriques au plus tard en 2030.



Comme prochaine étape dans cette direction, le groupe BMW prévoit de réduire les émissions de CO2 d'au moins 40 % par véhicule par rapport aux niveaux de 2019 d'ici 2030.