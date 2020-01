Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : record de ventes en 2019 Cercle Finance • 10/01/2020 à 09:26









(CercleFinance.com) - BMW Group revendique ce vendredi un nouveau record absolu de livraisons sur l'ensemble de l'année 2019, 'confirmant sa position de leader mondial de l'automobile premium', avec une augmentation des ventes de 1,2% à 2.520.307 véhicules. Les marques BMW (+2% à 2.168.516 unités), Rolls-Royce (+25,4%) et BMW Motorrad (+5,8%) affichent des nouveaux records, alors que MINI voit ses livraisons se tasser de 4,1%. Un demi-million de véhicules électrifiés ont été livrés à ce jour dans le monde. 'Nous visons à nouveau une légère augmentation de nos ventes en 2020', précise Pieter Nota, membre du conseil de direction du constructeur automobile allemand, en charge des clients, des marques et des ventes.

Valeurs associées BMW XETRA +0.03%