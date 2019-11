Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : réalise un record de ventes au mois d'Octobre Cercle Finance • 08/11/2019 à 09:56









(CercleFinance.com) - Le groupe BMW poursuit la hausse de ses ventes mondiales en octobre, atteignant un total de 204 295 véhicules (+1,7%). Depuis le début de l'année, les livraisons ont augmenté de 1,7% par rapport à la même période de l'année dernière, avec 2 070 496 véhicules premium BMW, MINI et Rolls-Royce vendus. Les ventes de véhicules de marque BMW ont augmenté de 3,0% en octobre pour atteindre 176 291 unités. Au cours des dix premiers mois de l'année, les ventes de BMW ont augmenté de 2,3% pour atteindre 1 777 691 véhicules. Grâce à la nouvelle BMW Série 8, à la nouvelle BMW Série 7 et aux tout nouveaux modèles BMW X7, les ventes dans le segment du luxe ont augmenté de près de 60% au cours de l'année. Le groupe BMW prévoit de doubler ses ventes dans la catégorie luxe entre 2018 et 2020. ' Nous avons pu atteindre de nouveaux records de ventes sans précédent pour octobre et les dix premiers mois de l'année ', a déclaré Pieter Nota, membre du conseil de direction de BMW AG, responsable des clients, des marques et des ventes. ' Avec nos véhicules électriques, nous avons réalisé une solide augmentation de 8,6% en octobre. La BMW i3 est un véritable pionnier de l'électromobilité et est plus populaire aujourd'hui que jamais auprès de nos clients, enregistrant une croissance des ventes de près de 20% depuis le début de l'année ', a ajouté Pieter Nota.

