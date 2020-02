Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : réactions après l'annulation du salon de Genève Cercle Finance • 28/02/2020 à 14:03









(CercleFinance.com) - En raison de la situation actuelle, le Salon International de Genève 2020 a été annulée. ' Alors que nous comprenons très bien cette décision, nous regrettons également que la foire ne peut avoir lieu comme d'habitude ' indique le groupe. Le BMW Group réalisera le programme prévu pour Genève, y compris la présentation en première mondiale du i4 Concept BMW lors d'une conférence de presse numérique avec le DG Oliver Zipse à Munich et la diffusion via un flux en direct.

