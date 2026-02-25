BMW rappelle près de 59 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un faisceau électrique endommagé, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
BMW BMWG.DE rappelle 58 713 véhicules aux États-Unis en raison d'un faisceau électrique pour le système de climatisation qui peut être endommagé et provoquer un court-circuit, a déclaré mercredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).
Le rappel concerne plusieurs véhicules, dont la M5 Sportswagon, la M5 et la 750e xDrive, selon la NHTSA.
