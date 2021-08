Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : quitte la Formule E, son meilleur pilote finit 3e information fournie par Cercle Finance • 16/08/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - Le E-Prix de Berlin, organisé ce week-end dans la capitale allemande, marquait la fin de l'aventure BMW en Formule E, une discipline créée il y a sept ans autour de monoplaces électriques. L'équipe allemande, baptisée BMW i Andretti Motorsport quitte ce championnat après trois ans de présence en tant qu'écurie d'usine. Ses pilotes, Jake Dennis et Maximilian Günther, terminent respectivement aux 3e et 16e places du championnat pilotes tandis que l'écurie achève sa saison à la 6e place du championnat par équipe. Impliqué depuis 7 ans en tant que partenaire officiel du véhicule, BMW a pu profiter de sa course à domicile pour présenter la gamme actuelle de ses véhicules entièrement électriques, 'dont les transmissions ont considérablement bénéficié des connaissances acquises dans l'environnement concurrentiel de la Formule E', assure le constructeur.

