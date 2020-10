Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : protocole d'accord avec Alibaba dans le numérique Cercle Finance • 26/10/2020 à 12:09









(CercleFinance.com) - BMW et Alibaba ont annoncé aujourd'hui avoir conclu à Pékin un protocole d'accord portant sur la transformation numérique des activités du groupe automobile. Selon les termes du partenariat stratégique, le constructeur allemand et le géant chinois de l'Internet prévoient de coopérer dans des domaines tels que l'image de marque, le marketing, les canaux de distribution, les services et les technologies de l'information. Il est prévu, plus spécifiquement, que BMW devienne le premier constructeur automobile à adopter le système d'exploitation commercial d'Alibaba, baptisé 'ABOS'. L'objectif, d'après les deux groupes, est de favoriser la redirection du trafic en ligne généré par BMW vers les concessionnaires chinois du groupe et de doper leur activité.

