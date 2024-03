Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: projet d'usine d'assemblage de batteries en Thaïlande information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 11:33









(CercleFinance.com) - BMW a annoncé lundi avoir lancé la construction d'une usine de production de batteries à haute tension à Rayong, une cité balnéaire située dans le sud-est de la Thaïlande.



Le groupe automobile allemand indique que ce projet - d'une superficie de 4.000 m2 - doit faire l'objet d'un investissement de 42 millions d'euros, dont 36 millions seront alloués à l'achat d'équipements et de matériel de dernières génération.



Avec le lancement de ce nouveau site, BMW dit se préparer à la production locale d'un nouveau modèle de véhicule à batterie électrique (BEV) à horizon fin 2025.





Valeurs associées BMW XETRA -0.58%