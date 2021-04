Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : progresse de 1%, un broker révise son opinion Cercle Finance • 22/04/2021 à 17:18









(CercleFinance.com) - BMW gagne 1% à Francfort, soutenu par une analyse d'AlphaValue qui a relevé aujourd'hui sa recommandation sur le titre, passant de 'alléger' à 'accumuler', avec un objectif de cours relevé de 77,3 à 95,5 euros. Dans une note de recherche, le bureau de recherche parisien note que le constructeur allemand a bien démarré l'année en dévoilant de 'solides' chiffres préliminaires au titre du premier trimestre. 'Comme chez Daimler, ce sont les mêmes moteurs qui sont à l'oeuvre: des ventes élevées en Chine et un effet mix/prix favorable sur fond de remontée de la demande pour les SUV haut de gamme et de luxe, qui génèrent de solides marges', fait valoir AlphaValue. Pour le cabinet indépendant, ces chiffres encourageants pourraient annoncer un relèvement des objectifs annuels dans les prochains mois, la marge de 9,8% dégagée sur les trois premiers mois de l'année étant très supérieure à l'objectif de 6% à 8% communiqué par le groupe. A moins que le groupe préfère conserver des prévisions prudentes, tempère AlphaValue, une approche pouvant se justifier au vu des éléments contraires qui pèsent actuellement sur le secteur.

Valeurs associées BMW XETRA 0.00%