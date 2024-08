Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: production d'une nouvelle version de X3 pour la Chine information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 16:04









(CercleFinance.com) - BMW ajoute un nouveau véhicule à sa gamme de modèles développés exclusivement pour les marché automobile Chinois. La production de cette nouvelle version de la X3 est réalisée sur le site de Shenyang de la coentreprise BMW Brilliance Automotive.



La nouvelle version de la BMW X3, construite en Chine pour la Chine dispose pour la première fois d'un empattement allongé, offrant plus d'espace pour les jambes.



La nouvelle BMW iDrive est basée sur le système d'exploitation BMW 9. Il permet l'utilisation de nombreux services qui sont exclusivement disponibles en Chine. Le contenu de la La gamme BMW Digital Premium est également adaptée aux besoins et exigences des clients chinois.



Le concept, le design, la technologie et l'équipement du véhicule ont été adapté aux préférences des groupes cibles exigeants en Chine.





