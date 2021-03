Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : production avec de l'électricité verte régionale Cercle Finance • 02/03/2021 à 11:18









(CercleFinance.com) - Le groupe BMW annonce la fabrication des voitures électriques avec de l'électricité verte régionale. Le groupe alimentera la production des nouvelles BMW iX et BMW i4 électriques aux usines de Dingolfing et de Munich entièrement avec de l'hydroélectricité verte régionale. Des contrats ont été signés avec les Stadtwerke München et RWE Supply & Trading pour l'énergie qui sera fournie par l'hydroélectricité des rivières d'Isar et de Lech. Milan Nedeljkovi?, membre du conseil d'administration a déclaré: ' nous nous efforçons de réduire considérablement l'empreinte carbone de nos processus de production'. Le groupe BMW alimente déjà aujourd'hui ses sites de production dans le monde entièrement avec de l'électricité verte. 'Ce qui est nouveau, c'est qu'à l'avenir, nous nous approvisionnerons en électricité renouvelable directement auprès de fournisseurs régionaux basés à proximité de nos usines', explique Nedeljkovi?. 'Nous voulons réduire les émissions de CO2 de 80 % supplémentaires d'ici 2030, soit moins de 10 % par rapport à 2006'.

