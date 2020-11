Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : prévisions 2020 confirmées, la Chine s'illustre Cercle Finance • 04/11/2020 à 09:27









(CercleFinance.com) - BMW a confirmé mercredi ses prévisions pour l'exercice 2020 après avoir fait état de ventes et d'un bénéfice net en hausse au titre du troisième trimestre, notamment grâce à la bonne tenue du marché automobile chinois. Son bénéfice trimestriel avant impôts a progressé de 5% à 2,5 milliards d'euros sur le trimestre écoulé, en dépit d'un environnement qualifié de 'difficile' et d'une concurrence 'intense' en termes de coûts, fait valoir le constructeur dans son communiqué. Le groupe bavarois affiche des ventes de voitures en hausse de près de 9% à 675.592 unités sur le trimestre, essentiellement sous l'effet du bond de ses ventes en Chine, son premier marché mondial, où la dynamique favorable du deuxième trimestre s'est poursuivie. Pour 2020, BMW déclare toutefois s'attendre à des ventes d'automobiles 'significativement en-dessous' de ses ventes mondiales pour l'exercice 2019. En termes de rentabilité, BMW dit tabler sur une marge d'exploitation située entre 0% et 3% pour son activité automobile proprement dite. Elle s'était élevée à 6,7% au troisième trimestre. L'action BMW perdait 3,2% mercredi en début de matinée, alors que l'indice DAX de Francfort cédait 1,8% et que le STOXX Europe 600 Automobiles & Parts, l'indice des valeurs automobiles européennes, lâchait 2,3%.

Valeurs associées BMW XETRA -2.03%