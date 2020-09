Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW : présente une nouvelle application d'IA en accès libre Cercle Finance • 29/09/2020 à 16:50









(CercleFinance.com) - Le groupe BMW publie un nouveau logiciel qui simplifie la création d'applications s'appuyant sur l'intelligence artificielle (IA) pour la reconnaissance d'objets. Cette solution est notamment utilisée en production pour créer rapidement des applications d'IA qui identifient de manière fiable les objets dans les photos. Le logiciel s'optimise de manière indépendante et, après quelques heures, peut par exemple reconnaître rapidement et de manière fiable si les bonnes pièces ont été utilisées. Par ailleurs, les algorithmes publiés sont disponibles gratuitement. Le groupe BMW utilise une multitude d'applications d'IA dans la production et la logistique. Elles peuvent ainsi prendre en charge des tâches de surveillance particulièrement monotones ou fatigantes pour des humains.

